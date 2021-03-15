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تعليم

التعليم تمنع المدارس من ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:48 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، شددت خلالها على عدم ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمصروفات الدراسية.


وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتابع مع المديريات التعليمية ، الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، للاطمئنان على نسب صرف واستلام الكتب ووصولها للطلاب في المدارس



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.


وقالت وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على تواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.


وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم تسجيل الغياب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر أن يكون حضور الطلاب في المدارس اختياريا خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لجان المتابعة وقيادات الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الخاصة بنظام سير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
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