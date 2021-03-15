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أخبار العالم

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:53 ص
تحذير من الأرصاد
تحذير من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم
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دعاء أبوهشيمة
كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن توقعاته بشأن حالة الطقس لهذا اليوم.


محذرا من تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وبشكل خاص، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 7 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهرا.

وأشار تقرير مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
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