تحذير من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن توقعاته بشأن حالة الطقس لهذا اليوم.









محذرا من تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.





وبشكل خاص، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 7 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهرا.



