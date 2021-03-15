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أخبار العالم

فى ذكري الثورة السورية..400 ألف قتيل حصيلة النزاع خلال عشر سنوات

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أسفرت عشر سنوات من الحرب السورية عن وقوع أكثر من 388 ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة أمس الأحد عشية دخول النزاع عامه الحادي عشر.

وأحصى المرصد مقتل 388,652 شخصًا "منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 آذار 2011 حتى فجر الأحد.

وأفاد أن بينهم 117,388 مدنيًا، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل. 

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن العام العاشر من الحرب سجّل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.

وتراجعت حدة المعارك خلال السنة الماضية تحديدًا في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، مع دخول وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ولا تشمل الحصيلة الإجمالية للقتلى نحو 88 ألف شخص، قضوا تحت التعذيب في السجون، إلا أن المرصد لم يتمكن من توثيق كل حالة على حدة.

ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولًا، حسب المرصد.

 يعاني السوريون من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة العملة المحلية، في ظل عقوبات اقتصادية غربية.

وأدت عشر سنوات من الحرب إلى دمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها.
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