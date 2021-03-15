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توك شو

مصممة تكشف ألوان الحقائب هذا العام وأبرز الهدايا المناسبة فى عيد الأم

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:17 ص
حقائب الربيع
حقائب الربيع
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هاجر إبراهيم
كشفت مصممة الحقائب، سالى القاضى، عن ألوان الربيع الرائجة هذا العام بالنسبة لحقائب اليد، قائلة: "ألوان السنة دى الأخضر والأصفر".

وأضافت "سالى" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من أجل إستخدام ألوان الحقائب الرائجة يجب أن يتم إستخدامها مع ألوان ملابس ملائمة لها، محذرة: "مينفعش تلبسي شنطة لونها أخضر مع بلوزة لونها أحمر".

و بشأن هدايا عيد الأم بالنسبة لحقائب اليد، قالت إنه يجب أولا تحديد شخصية الأم، حيث أنها إذا كانت تميل إلى الألوان الداكنة فيجب شراء حقيبة لونها نبيتي، أما إذا كانت تحب الألوان بدرجاتها فيمكنها أن تتنوع فى إختيارها للحقائب.

وتابعت أن جلد الثعبان والتمساح فى الحقائب تعد من أغلى الحقائب وأكثرهم رقيا، لافتة إلى أنه ليس هناك فرق بين حقائب الشتاء أو الصيف، ولكن يستخدم فقط الفرو فى الشتاء والحقائب الشفافة فى الصيف.
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