رجال الأعمال المصريين الأفارقة: مبادرة الرئيس للإسكان تحقق أهداف التنمية

رحبت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA ، بنبأ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي والتي جاءت بضرورة بلّورة مبادرة لدعم اسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة اقصاها ٣٪؜ عبر قرض طويل الاجل يصل إلي ٣٠ عامًا،مشيرة إلى أنه بهذا التوجه تحقق المبادرة هدفًا أساسيا وضعته القيادة السياسية وهو مسكن مناسب لكل مواطن على أرض مصر مهما كان دخله لضمان استمرارية الحياة الكريمة للمواطنين المصريين واستكمالًا لتوزيع نواتج التنمية في منظومة عدالة اجتماعية جيدة تصل كل طبقات المجتمع.





وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية عن شكره وامتنانه للقيادة السياسية وما تشهده البلاد من نقلة نوعية في محاور الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة علي أرض مصر ، بما فيها الانسان المصري وتحديدًا طبقة محدودي ومتوسطي الدخل الذي يمثل السكن المناسب لهم ابسط الحقوق والقواعد ، وان هذا الفرد وابناءه اذا تم الاهتمام بتوفير سكن مناسب وتعليم ورعاية صحية جيدة ، فاننا بهذا نحافظ علي القوة البشرية التي هي نواة وعماد الانتاج والتنمية المستدامة في كافة قطاعات الاقتصاد ومحاوره .





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وفي ذات السياق عبّر الشرقاوي، عن إعجابه بالفكر الذي بدأ قبل خمس سنوات لحل مشاكل العشوائيات في مصر وأن هذه المبادرة تُعد آخر الحلول وبها يمكن أن تودّع مصر العشوائيات تمامًا عبر توفير السكن الامثل والمنظم والمناسب في مجتمعات جديدة متكاملة لمحدودي ومتوسطي الدخل بتمويل ميّسر جدًا طويل الاجل.





وأشار الشرقاوي ،إلي ضرورة الوقوف عند نص التوجيه الذي حمل كلمة ( بلّورة) وهذا يعني احكام التطبيق والصياغة والضمانات والتسهيلات قبل طرح المبادرة بشكل يتم دراسته بعناية فائقة حتي يتم الحفاظ علي التوازن بين المخزون العقاري ، وبين الاحتياج الحقيقي لمتوسطي ومحدودي الدخل وبين حماية هؤلاء ايضا من التعثر المستقبلي، لاسيما ان منهم الكثير الذي لايعمل في وظائف ثابتة ومنهم في وظائف حرفية ومهنية ومنهم عمالة غير منتظمة كلهم بحاجة الي سكن مناسب ، وهنا اتصور ان نجاح المبادرة التام سوف يتوقف علي كيفية اعداد المبادرة بين المركزي والقطاعات المختلفة والشركاء الاستراتيجين بشكل يخدم الرؤية والتوجه ويحقق الهدف دون اي خلل.





ومن جانبه أكد المهندس حسن عبدالعزيز ، رئيس اتحاد المقاولين الافارقة ونائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ،أن هناك الكثير من الاوجه الايجابية لهذه المبادرة اهمها ان مثل هذه الافكار والمبادرات تعمل علي تحريك العمل في قطاع المقاولات بكافة فئاته واحجامة وما يحمله من ايدي عامله وفرص عمل تساهم في تقليل معدلات البطالة التي هددتها جائحة كورونا وتحتاج قطاعات التشييد وتحديدا المقاولات العديد من المشروعات لكي تستمر في العمل والتوسع بما يخدم الحركة العمرانية الجديدة في مرحلة بناء مصر الجديدة





وفي سياق متصل، أكد عبد العزيز أن هناك بعض قطاعات مواد البناء ومنها صناعة الأسمنت علي سبيل المثال تواجه مشاكل عديدة وأنه تم تنظيم مائدة مستديرة لبحث الحلول العملية لهذا القطاع المهدد بالخسائر وجاءت ضمن الأطروحات ، توسع الدولة في بعض المشروعات الحكومية (السكنية) ومشروعات الطرق وبحث التحول الي الطرق الخرسانية والاسمنتية وهذا سوف يساهم في رواج قطاع مواد البناء وصناعة الاسمنت ويحقق السكن الامثل لابناء مصر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



