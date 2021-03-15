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أخبار العالم

كارثة السلط بـ الأردن.. قرار عاجل لمدير المستشفى الجديد بشأن مصابي كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:21 ص
مستشفى السلط الأردني
مستشفى السلط الأردني
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شيماء مصطفى

كشف مدير مستشفى الحسين السلط الجديد بالأردن، علي العبداللات، عن اتخاذ خطوات لعزل وإبعاد الأقسام المخصصة لمصابي فيروس كورونا، عن باقي المرضى.

وأضاف العبداللات عبر برنامج "صوت المملكة"، أنه سيتم فصل قسم العناية إلى قسمين، أحدهم مخصص فقط لمصابي الفيروس المستجد.

وأشار إلى أنه استلم إدارة المستشفى يوم الأحد، وهناك مرحلة تقييم لنقص الكوادر الطبية، موضحًا أن وزارة الصحة أبدت استعدادها للدعم في حال وجود نقص في الكوادر الطبية.

وقرر وزير الداخلية وزير الصحة المكلف مازن الفراية، أمس الأحد، تكليف الدكتور علي عزات العبداللات اختصاصي الأمراض الداخلية للقيام بأعمال مدير مستشفى السلط الجديد.

وشهدت مناطق مختلفة في الأردن، مساء الأحد، احتجاجات وكسرًا لحظر التجول لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أدت إلى وفاة 9 أشخاص.

وطالب المحتجون برحيل حكومة بشر الخصاونة، ومحاسبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى السلط، وإلغاء حظر التجول الليلي.

وأول أمس السبت، أوقفت النيابة العامة الأردنية 5 من موظفي المستشفى، ووجهت لهم تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك، وأمرت باحتجازهم في أحد المراكز الإصلاحية لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات في الحادثة.

وأقر الخصاونة، بمسؤولية حكومته "الكاملة" وقال في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات". 
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