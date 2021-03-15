ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب المستقبل التركي: النظام الحاكم استبدادي فاسد

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:19 ص
اردوغان
اردوغان
Advertisements
أ ش أ
انتقد رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الاثنين، حزمة القرارات الاقتصادية الجديدة التي أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أوغلو، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية ، إن "النظام الحاكم في تركيا هو استبدادي فاسد"، مؤكدًا أنه "في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، ستحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالية مقربة من أردوغان".

وأضاف رئيس الوزراء السابق ، في تعليق على الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها أردوغان، "عندما اطلعت على ما أعلنه الرئيس من قضايا كحزمة الإصلاحات، خطر ببالي احتمالان: إما أن الرئيس يعيش في عالم آخر، أو أن نظاما آخر وصل إلى السلطة".

في السياق ذاته، شن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، حملة انتقادات ضد أردوغان، متحدثا عن الفساد ومشككا في جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها.

وقال كليتشدار إن "هذه الإصلاحات فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة"، مضيفا : "نحن ندفع أموالا طائلة للعصابة الخماسية (5 شركات موالية لأردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية)".
كما شكك زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في هدف الإصلاحات، قائلًا: "هم لن يجروا إصلاحات، بل هي مجرد مهام موزعة".

يشار إلى أن "العصابة الخماسية"، كما تصفها المعارضة التركية، تتكون من رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم أردوغان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المعارضة التركية تنتقد عقلية أردوغان .. والصحافة تدعو للإطاحة به وبحزبه

أحمد موسى يعرض صورة رئيس تركيا القادم

حكومة انقلاب مدني.. زعيم المعارضة التركية يشن هجوما حادا على أردوغان

المعارضة التركية تجدد اتهام أردوغان بإهدار 128 مليار دولار

وصفه بالوقح.. أردوغان يسب زعيم المعارضة التركية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

سم العقارب.. ذهب سائل يصل الجرام منه إلى 200 ألف يورو في مصر.. تفاصيل

دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

بعد تراجعه أمس.. أسعار الدولار في البنوك العاملة بـ مصر

التعليم : إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمليون وربع طالب.. قريبا

وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة لحضور جلسة الحكم على حل مجلس الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي