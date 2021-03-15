حزب المستقبل التركي: النظام الحاكم استبدادي فاسد

انتقد رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الاثنين، حزمة القرارات الاقتصادية الجديدة التي أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان.





وقال أوغلو، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية ، إن "النظام الحاكم في تركيا هو استبدادي فاسد"، مؤكدًا أنه "في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، ستحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالية مقربة من أردوغان".





وأضاف رئيس الوزراء السابق ، في تعليق على الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها أردوغان، "عندما اطلعت على ما أعلنه الرئيس من قضايا كحزمة الإصلاحات، خطر ببالي احتمالان: إما أن الرئيس يعيش في عالم آخر، أو أن نظاما آخر وصل إلى السلطة".





في السياق ذاته، شن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، حملة انتقادات ضد أردوغان، متحدثا عن الفساد ومشككا في جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها.





وقال كليتشدار إن "هذه الإصلاحات فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة"، مضيفا : "نحن ندفع أموالا طائلة للعصابة الخماسية (5 شركات موالية لأردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية)".

كما شكك زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في هدف الإصلاحات، قائلًا: "هم لن يجروا إصلاحات، بل هي مجرد مهام موزعة".





يشار إلى أن "العصابة الخماسية"، كما تصفها المعارضة التركية، تتكون من رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم أردوغان.