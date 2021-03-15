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توجيه رئاسي بإطلاق برنامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل .. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:38 ص
نشرة اخبار
نشرة اخبار
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الاثنين الموافق 15-3-2021:

بوابة أخبار اليوم :
البنك المركزى : طباعة النقود البلاستيكية منتصف العام الجاري .

بوابة الأهرام :
نيفين جامع :باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة .

موقع الشروق :
بعد توقف 3 أشهر .. رئيس الوزراء يقرر عودة المعارض والمهرجانات بالأماكن المفتوحة .

موقع الوطن :

الصحة : تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة .

موقع مصراوي :

ناس مأجورة .. أبو العينين ينتقد الأخبار الملفقة بشأن حقوق الإنسان فى مصر .

موقع صدى البلد :
توجيه رئاسي بإطلاق برنامج التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل .
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