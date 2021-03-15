توجيه رئاسي بإطلاق برنامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل .. يتصدر نشرة صباح البلد

بوابة أخبار اليوم :
البنك المركزى : طباعة النقود البلاستيكية منتصف العام الجاري .
بوابة الأهرام :
نيفين جامع :باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة .
موقع الشروق :
بعد توقف 3 أشهر .. رئيس الوزراء يقرر عودة المعارض والمهرجانات بالأماكن المفتوحة .
موقع الوطن :
الصحة : تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة .
موقع مصراوي :
ناس مأجورة .. أبو العينين ينتقد الأخبار الملفقة بشأن حقوق الإنسان فى مصر .
موقع صدى البلد :
توجيه رئاسي بإطلاق برنامج التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل .