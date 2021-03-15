القومي للمرأة يهنئ المستشارات الجدد في النيابة الإدارية: القرار يُمثل انتصارا جديدا للمرأة المصرية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته بخالص الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لإصداره قرارا بتعيين ٦ مستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عن فخرها وسعادتها بهذا القرار مؤكدة أن هذا يأتى استمرارا لتمكين المرأة ودفعها لتولى المناصب القيادية التى تستطيع من خلالها إثبات قدراتها، وأن هذا القرار يُمثل انتصارا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية معربة عن أملها فى تعيين مزيد من المستشارات إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة وإعلاء لحقوق المرأة وفقا لما نص عليه الدستور المصرى.

وهنأت المستشارات الجدد بهذا المنصب متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.





يذكر أن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا، بتعيين ستٍ من المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية وهن:

المستشارة هبه الله محمد شهاوى مديرا للنيابة كفر الشيخ القسم الأول

المستشارة خلود صالح المكاوى الطوخى مديرا لنيابة طلخا

المستشارة غادة محمد محمود يونس مديرا لنيابة التعليم القسم الثالث

المستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود مديرا لنيابة الرى

المستشارة عبير جمال عبدالله خليل مديرا لنيابة الزقازيق القسم الرابع