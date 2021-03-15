في ذكرى ميلاد فيروز .. فاتن حمامة رفضت مشاركتها أشهر فيلم

يوافق اليوم الاثنين 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة فيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة، لبراعتها في التمثيل والاستعراض في سن مبكرة،حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحلت عن عالمنا في 30 يناير عام 2016، عن عمر يناهز 72 عاما.





وما لا يعرفه البعض أن الفيلم الأشهر للطفلة المعجزة فيروز، «دهب» الذي كان بطولتها مع الفنان أنور وجدي، كانت مرشحة للمشاركة في بطولته الفنانة فاتن حمامة، لكنها رفضت بسبب عدم قبول وضع اسمها بجوار الطفلة المعجزة وأبلغت أنور وجدى، رفضها المشاركة فى العمل.





قدمت فيروز، فيلما واحدا مع شقيقتها الفنانة نيللي وهو "عصافير الجنة " وكان من إنتاج والدهما , ولكنها لم تقدم اى عمل مع ابنة عمها الفنانة لبلبة.



