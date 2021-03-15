ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد فيروز .. فاتن حمامة رفضت مشاركتها أشهر فيلم

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الاثنين 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة فيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة، لبراعتها في التمثيل والاستعراض في سن مبكرة،حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحلت عن عالمنا في 30 يناير عام 2016، عن عمر يناهز 72 عاما.  

وما لا يعرفه البعض أن الفيلم الأشهر للطفلة المعجزة فيروز، «دهب» الذي كان بطولتها مع الفنان أنور وجدي، كانت مرشحة للمشاركة في بطولته الفنانة فاتن حمامة، لكنها رفضت بسبب عدم قبول وضع اسمها بجوار الطفلة المعجزة وأبلغت  أنور وجدى، رفضها المشاركة فى العمل.

قدمت فيروز، فيلما واحدا مع شقيقتها الفنانة نيللي وهو "عصافير الجنة " وكان من إنتاج والدهما , ولكنها لم تقدم اى عمل مع ابنة عمها الفنانة لبلبة.

فيروز عانت كثيرًا من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سببًا فى دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عامًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. موظف بالزراعة تحول للملاكمة والفن

ذكرى ميلاد منير مراد.. قصة إسلام شقيق ليلى مراد

حدث في مثل هذا اليوم.. ميلاد داليدا ووفاة فاتن حمامة وتفاصيل جديدة عن حياتهما الفنية والعائلية

في مثل هذا اليوم.. ميلاد الراحل خالد صالح والفنان أحمد راتب

ذكرى الطفلة المعجزة فيروز.. سبب وفاتها وأبرز تكريماتها

ترشيحاتنا

أثناء لعبه مباراة نانت.. تفاصيل تعرض منزل دي ماريا للسرقة وعائلته بداخله

التعليم تمنع المدارس من ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات

بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور

لأول مرة.. مؤلف الاختيار 2 يكشف ما يتناوله المسلسل من أحداث قبل عرضه

جماهير الأهلي تشن حملة لإلغاء اشتراك قناة beinsports بعد تعيين أحمد الطيب مذيعا لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

هل يجب رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة .. الإفتاء توضح خلاف العلماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي

أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور