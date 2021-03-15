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منها عروض لثقافتنا.. محافظة بني سويف تكشف أهم المشروعات المزمع افتتاحها

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:20 ص
بلال حبش، نائب محافظ
بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف
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هاجر إبراهيم
هنأ بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، شعب بنى سويف بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، مشيرا إلى أنه بدأ الإحتفال بالأمس بإستخدام بعض الألعاب النارية بكورنيش المحافظة واليوم سيكون الاحتفال الرسمي بالمحافظة.

وأضاف "حبش" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم مشاركة كافة قيادات المحافظة بالاحتفال بتقديم عروض عن هوية وثقافة المحافظة، موضحا أنه يتم تجهيز على مدار الشهر الحالى كله سيكون هناك العديد من إفتتاح بعض المشروعات التى تخدم الأهالى فى القرى أو المشروعات ذات الطابع القومى.

وتابع أنه سيكون هناك بعض الإحتفالات فى بعض الأماكن التى تمتاز محافظة بنى سويف بأنها مناطق سياحية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين داخل المحافظة من أجل التعرف أكثر على مشاكلهم خلال هذا الشهر.

وأكد أن هناك حوالى 12 قطاع سيتم عقد مشروعات بهم بداية من القطاع التعليمي والصحة والصرف الصحى، متابعا أنه سيكون هناك إفتتاح لبعض مراكز الشباب وبعض المشروعات التى يتم تدشينها.

وأشار إلى أن مشروع الدولة المصرية لتمكين الشباب أصبح مشروعا قوميا، حيث أن كل ذلك تم بدعم من القيادة السياسية.

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