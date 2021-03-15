محمود صقر: الجينوم المصرى سيكون أحد المشروعات القومية الكبرى

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى، موضحًا أن مصر حققت تقدما خلال الفترة الأخيرة.





ولفت إلى أن مشروع الجينوم المصرى بالأكاديمية، سيكون أحد المشروعات القومية الكبرى في مصر والمنطقة ككل.





خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن التقدم الطبي المصري، وما يعرف بالطب الشخصى والدقيق، سيكون قائما على معرفة التركيب الجيني للفرد متلقى الخدمة الطبية. وأضاف محمود صقر





وأوضح أن العلاج الطبي الحالي يقوم ببناء على معلومات وتحاليل وتصوير، وما إلى آخره، لمعرفة الوضع الصحى للمرضى ومن ثم وصف العلاج المناسب، لكن المرحلة المقبلة من الطب، لن تتوقف على صورة الدم والأعراض المصاحبة، بل سيتم الاعتماد على المعلومات المستخلصة من التركيب الجينى للفرد.





وذكر أن إطلاق المشروع سيكون في القريب العاجل، مضيفًا:" توقيع العقد والبدء في التنفيذ قبل نهاية هذا العام".



