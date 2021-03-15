نادر عكو: أهل سوريا في معاناة لم تشهدها البشرية "فيديو"

قال الكاتب السوري ال دكتور نادر عكو ، إن الأمم المتحدة أخيرًا اعترفت أن هناك معاناة للشعب السوري، لافتا إلى أن المعاناة بلغت 100% وأهل سوريا يعانون معاناة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.





وأضاف دكتور نادر عكو ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أول أبجدية في التاريخ وجدت في سوريا ، فهي بلد التاريخ.





وأشار إلى أننا أمة أو مجموعة من الأعراق والثقافات منذ القدم وفدت إلى الأرض العربية طلبا للاستقرار والحياة، والعرب ملاك الأرض ارتضوا بهذا الشيء فتحولنا إلى أمة عربية.



