ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نادر عكو: أهل سوريا في معاناة لم تشهدها البشرية "فيديو"

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:21 ص
كاتب سورى
كاتب سورى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الكاتب السوري الدكتور نادر عكو، إن الأمم المتحدة أخيرًا اعترفت أن هناك معاناة للشعب السوري، لافتا إلى أن المعاناة بلغت 100% وأهل سوريا يعانون معاناة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. 

وأضاف دكتور نادر عكو ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أول أبجدية في التاريخ وجدت في سوريا ، فهي بلد التاريخ. 

وأشار إلى أننا أمة أو مجموعة من الأعراق والثقافات منذ القدم وفدت إلى الأرض العربية طلبا للاستقرار والحياة، والعرب ملاك الأرض ارتضوا بهذا الشيء فتحولنا إلى أمة عربية. 

وتابع أن الوافدين من الإغريق والفرس وبقية الجوار جاءوا وسكنوا لدينا في الوطن العربي، وبعدها انصهروا معنا، واستخدموا اللغة العربية للتفاهم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي