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البحث العلمي : الطلاب المصريون ابتكروا جهاز تنفس محلى الصنع

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:29 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مصر لديها نقاط قوة كبيرة، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن مصر لديها أشياء كثيرة مميزة.

وأضاف محمود صقر خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن 10 مارس 2020، قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، باستقبال خطة من البحث العلمي من المبتكرين للتعامل مع كورونا.

ولفت إلى أن هناك ابتكارات جديدة من الشباب ظهرت بعد هذه الفترة، مشير إلى أن مصر لم يحدث بها مشكلات، سواء من نقص المطهرات و المعقمات و الكمامات، أجهزة التنفس وكل ما يخص مواجهة كورونا.

وأوضح أن هناك مجموعة من الطلاب المصريين ابتكروا جهاز تنفس محلى الصنع وتم دعمهم من الأكاديمية، وتم اعتماده من هيئة الدواء.

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