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علي الإدريسي : مصاريف قرض الحصول على شقة أقل من إيجار في العشوائيات "فيديو"

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:24 ص
وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي
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نورهان رأفت
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على وحدات سكنية وبسعر تنافسي أمر مهم جدًا، بالمقارنة بأسعار الفائدة للاقتراض في السوق. 

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بأن كل من سيحتاج لوحدة سكنية سيحصل عليها، ولكن لم يكن هناك الإدراك الكافي لدى المواطنين عن كيفية التنفيذ، في ظل موارد غير واضحة.

ولفت إلى أن المبلغ الذي سيسدده المواطن على مدار ثلاثين عامًا، أقل بكثير من قيمة الإيجارات في المناطق الشعبية. 

وتابع أن هناك حالة من حالات الركود في سوق العقارات بسبب جائحة كورونا ، ومبادرة الرئيس السيسي تحرك سوق العقارات والعمالة والصناعة .

وأشار إلى أن المبادرة في غاية الأهمية لمتوسطي الدخل ، وتسهم في استقرار السوق المصري.
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