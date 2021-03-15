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أخبار العالم

إنذار الموجة الثالثة.. أوروبا تتأهب لخطر زيادة إصابات كورونا|تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:31 ص
أوروبا تتأهب لخطر
أوروبا تتأهب لخطر زيادة إصابات كورونا
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شيماء مصطفى
تدخل إيطاليا، اليوم الاثنين، في إغلاق جديد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وتقليل الإصابات المرتفعة، حيث يزداد الضغط على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وحسب صحيفة "أكسبريس" البريطانية، تواجه بعض المناطق في الدولة الواقعة بجنوب أوروبا، قيودًا صارمة مثل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وإغلاق المدارس اعتبارًا من اليوم.

وتعد روما وميلانو من بين أكبر المدن في البلاد التي تأثرت بالقواعد الجديدة، والتي ستطبق على ثلاثة أرباع السكان.

ووقع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتارايلا، السبت، على مرسوم يتضمن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا ، بعد أن وافقت عليه حكومة ماريو دراجى، الذي حذر من أن بلاده تواجه "موجة جديدة" من كورونا.

وعلى إثره، دعا مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة (FCDO)، بحظر السفر إلى إيطاليا حتى أوائل أبريل.

وسيتعين على أولئك الذين يحتاجون إلى السفر لإيطاليا الامتثال لسلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف FCDO: "حتى 6 أبريل، يجب على الراغبين في السفر أن يقدموا لشركة الطيران اختبار فحص كورونا السريع للمستضد أو المسح الجزيئي السلبي الذي لا يستغرق أكثر من 72 ساعة وذلك قبل الدخول إلى إيطاليا".

وأشار: "مهما كانت نتيجة فحصي المسحة، يجب على أولئك الذين يصلون إلى إيطاليا من المملكة المتحدة أيضًا إبلاغ السلطات الصحية المحلية عند الوصول والعزل الذاتي لمدة 14 يومًا".

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت المستشفيات الفرنسية، في مكافحة التعامل مع إصابات فيروس كورونا.

ويقال أن المستشفيات في منطقة باريس أصبحت مكتظة، مما أجبر أطباء وحدة العناية المركزة على مناقشة موعد خروج المرضى الذين يتلقون العلاج.

وقال طبيب وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات لقناة "فرانس 24" كيف سيقرر المتخصصون في الرعاية الصحية كيفية إخراج المصابين وإخلاء بعض الأسرة إذا خرج الوضع عن السيطرة.

وأضاف: "هذه الخطة ليست مثالية ولكنها الحل الوحيد لدينا".

فيما ناشد مدير المستشفيات العامة في باريس، مارتن هيرش، الحكومة الفرنسية، وضع استراتيجية لإنهاء الضغط في أقسام الطوارئ.

وأضاف هيرش: "إذا لم يكن الإغلاق ممكنًا، فنحن بحاجة إلى حلول أخرى".

وفي ألمانيا، أقر رئيس وكالة الأمراض المعدية، بأن البلاد "في قبضة موجة ثالثة من كوفيد-19".

وكانت ألمانيا سجلت اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني، فقد رصدت السلطات الصحة الألمانية 6604 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب 47 حالة وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد تجاوز المليونين ونصف المليون إصابة، بينما تخطى إجمالي الوفيات الـ73 ألف وفاة.
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