كاتب سوري: مصر تدعو لحل مشاكلنا بثقافة المحبة والأبعاد الإنسانية

قال الدكتور نادر عكو ، كاتب سورى ، إن العقل العربي استوعب قيمة مفهوم الأمة الجامعة وابتعد عن التمحور حول التفكير القطرى .





وأضاف نادر عكو ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أننا تعرضنا كعرب فى سوريا والعراق ومصر لعملية التتريك ، لذلك رفعنا الشعارات القومية .





وأشار ال كاتب السورى ، إلى أن أكبر خطأ تاريخى هو إلغاء العقل الجمعي للأمة ، والان العقل العربى استوعب ذلك الموضوع ، منوها إلى أن مصر بدأت تتمحور حول الأمة وليس القومى .



