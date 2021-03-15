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توك شو

كاتب سوري: مصر تدعو لحل مشاكلنا بثقافة المحبة والأبعاد الإنسانية

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:42 م
نادر عكو
نادر عكو
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ريهام فيكتور
قال الدكتور نادر عكو ، كاتب سورى ، إن العقل العربي استوعب قيمة مفهوم الأمة الجامعة وابتعد عن التمحور حول التفكير القطرى . 

وأضاف نادر عكو ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أننا تعرضنا كعرب فى سوريا والعراق ومصر لعملية التتريك ، لذلك رفعنا الشعارات القومية  .

وأشار الكاتب السورى ،  إلى أن أكبر خطأ تاريخى هو إلغاء العقل الجمعي للأمة ، والان العقل العربى استوعب ذلك الموضوع ، منوها إلى أن مصر  بدأت تتمحور حول الأمة وليس القومى .

وتابع كاتب سورى ،  أن مصر دعت لحل مشاكلنا بثقافة المحبة والأبعاد الإنسانية ، وهذه التجربة الإنسانية لابد من تسليط الضوء عليها لأنها غير مسبوقة .
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