لرعاية الطفل .. تفاصيل برنامج التربية الأسرية الإيجابية.. فيديو

قالت آمال زكى، مستشار بوزارة التضامن الاجتماعى، إن برنامج التربية الأسرية الايجابية يعمل على تقوية الروابط السليمة بين الآباء والأمهات والأسر البديلة والمشرفين في الحضانات لتعزز القيم لدى الأطفال، وتشمل الأطفال منذ الولادة وحتى 18 سنة، ومقسمة على 3 مراحل.









وأضافت زكى،خلال مداخلة ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن كل مرحلة لها تدخلاتها؛ فالمرحلة الاولى من الولادة وحتى 6 سنوات، وتقدم الرعاية الأولية للأطفال والاهتمام بهم فى الألف يوم الاولى من عمرهم، والاهتمام بالتطعيمات الخاصة بالطفل.





وتابعت أن البرنامج يقدم رسالة هامة وهى ان كل أم وكل أب يكونوا قدوة لأطفالهم، منوهة بأن الطفل يتعلم بالمراقبة لوالديه، مؤكدة أن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الإيجابية والبناء والاستثمار في البشر، وهو عصر يعيد العلاقة الإيجابية بين الأسرة وأولادها، مشيرة إلى أن التربية الأسرية الإيجابية بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي التزام دستوري وقانوني في المقام الأول، كما أنها أحد أبعاد التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية خاصة الأسر الأولى بالرعاية.





وأشارت إلى أن أهم محاور التربية الأسرية الإيجابية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في الرعاية الأولية، والتنمية المبكرة للطفل، والتنشئة الاجتماعية، التنمية العاطفية والنفسية للطفل، وضبط السلوك بالطرق الإيجابية.



