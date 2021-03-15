تاكسي الخير.. ينقل المرضى مجانا إلى المستشفى "فيديو"

قال خالد عبد الرحيم، سائق تاكسي الخير، إنه بالتعاون مع عدد من زملائه دشن شبكة لتوصيل المرضى خاصة بعدما وجد مريضة تطلب تاكسي كل يوم صباحًا لتوصيلها للمستشفى، ولذلك قاموا بتدشين مبادرة لتوصيل المرضى من المنزل للمستشفى بدون أي مقابل.





وأضاف سائق تاكسي الخير، خلال مداخلة ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، عددهم 50 شابا سائق تاكسي لمساعدة المرضى ومنع استغلال سائقي التاكسي من خلال تشغيل العدادات.





وتابع أن الـ50 سائقا متواجدون طوال الوقت لخدمة المرضى ومساعدتهم لتوصيلهم لحضور جلسات الغسيل الكلوي يوميًا، منوهًا بأن المشوار يتكلف 30 جنيها يوميًا ولكن المبادرة تقدمه مجانًا.



