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التضامن: 38% من حالات الطلاق تحدث خلال أول 3 سنوات زواج.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
أفادت الدكتورة راندا فارس، مديرة برنامج مودة بوزارة التضامن، بأن نحو 38% من حالات الطلاق تحدث خلال أول 3 سنوات زواج، مشيرة إلى أن هناك ثلاث قنوات رئيسية موجودة فى رؤية مشروع مودة.

وأضافت "راندا" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن برنامج مودة يقوم بتدريبات مباشرة على لاأرض وتدريبات من خلال المنصة الرقمية الخاصة بها، موضحة أن البرنامج كان لديه طموحات بالقيام بالمنصة، حيث أنها تستهدف فئة الشباب الذين يهتمون بالإنترنت.

وتابعت أن هناك 3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة ترددوا على منصة مودة خلال عام، لافتة إلى أنه فى يوم 14 فبراير الماضى قام البرنامج بإطلاق عمل غنائي بالتعاون مع المغنى محمد الشرنوبي، مما لاقى نسبة مشاهدة كبيرة لهذه الأغنية وصلت إلى 20 مليون خلال 10 أيام من إطلاقها.

وأكدت أنه من المهم للبرنامج عمل محتويات رقمية توعوية بجانب التدريبات على أرض الواقع، متابعة أن المشروع قام إطلاق محتوى علمي تدريبي من أجل البدء بالتحرك فى مختلف التجمعات الشبابية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ هذا المحتوى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث أنه حتى الآن استطاع البرنامج نتيجة التدريبات المباشرة للوصول إلى 100 ألف طالب وطالبة على مستوى 8 جامعات مصرية.

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