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محافظات

اليوم .. بدء التسجيل بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز في بورسعيد

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:26 م
كتب محمد الغزاوى
بدأ اليوم الأثنين الموافق ١٥ مارس فعاليات التسجيل فى مبادرة تحويل و إحلال السيارات والمركبات التى مر عليها ٢٠ عاما  للعمل بالغاز الطبيعى فى بورسعيد.

وتهدف المبادرة لتسجيل بيانات  المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر عليها أكثر من ٢٠ عاما ليتم إحلالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعى،  وذلك فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن  طلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة  "لمن يملك سيارة مر عليها ٢٠ عاما ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص "  على موقع المبادرة بداية من غدا ١٥ مارس.
 
وكانت محافظة بورسعيد قامت  بالبدء فى أعمال إنشاء مقر  «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية. 

وللتسجيل ادخل على الرابط التالي:

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