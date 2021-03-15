هل تم إيقاف تراخيص التوك توك في مصر؟ ..خبير يجيب

قال اللواء أحمد هشام ، الخبير المروري ، إن "التوك توك " يتم تجميعه في 12 مصنعا في مصر ، وشهد في عام 2014 قانون بوقف ترخيصه ثم صدر بعد ذلك قانون أخر بالتحرير الجمركي له ، موضحا أن أعداد مهولة في مصر وصلت لـ 2.5 مليون توك توك .





وأضاف اللواء أحمد هشام ، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أنه بعد التحرير الجمركي للتوك توك ، أصبح هناك الكثير من ملاك التوتوك لا يرخصونه ، معقبا : " عدم ترخيص التوك توك يجعل الدولة تخسر 3 مليارات جنيه سنويا .





وأشار إلى أن هناك أطفال دون السن إلى جانب أصحاب الحرف الذين تركوا مهنتهم ، وأتجهوا لقيادة التوك توك ، مما تسبب في حدوث تأثيرات سلبية على المجتمع المصري .





ولفت إلى أن التوك توك تحت الترخيص ، والدولة لا تمنع ترخيصه ، وهناك أكثر من وحدة للترخيص في المحافظات ، ولكن غير مسموح بترخيصه في محافظة القاهرة .





وتابع : حاليا فيه ترخيص للتوك توك، ولكن القرار الوزاري يمنع فقط إستيراده من الخارج .



