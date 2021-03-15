سلسلة اجتماعات لوضع التخطيط العلمي لجامعة حلوان الأهلية الجديدة

عقدت جامعة حلوان سلسلة من الاجتماعات، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الحميد النشار، وكيل مؤسسي جامعة حلوان الحديثة الأهلية، وذلك استكمالًا لجهود وضع الأسس والتخطيط العلمي لجامعة حلوان الأهلية.





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وبحسب بيان، الاثنين، جرى وضع حجر أساس جامعة حلوان الأهلية عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وذلك في إطار المشروع القومي لإنشاء جامعات أهلية في مختلف محافظات الجمهورية، ترتكز الدراسة الأكاديمية فيها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل داخل مصر و خارجها.





وأكد الدكتور ماجد نجم على سير الأعمال التحضيرية لجامعة حلوان الحديثة الأهلية بخطى سريعة ومتلاحقة تواكب حركة الإنشاءات، و أضاف أن هذه الجامعة تسهم في إتاحة تعليم ذى جودة عالية ومتميزة من خلال برامج تعليمية حديثة تلبى متطلبات العصر، و بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في مجالات مختلفة، كما تهدف الجامعة الجديدة إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، بالإضافة إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.





وأوضح الدكتور محمد النشار أن فلسفة الجامعات الجديدة تقوم علي تفرد و حداثة برامجها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مع تعظيم الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لتمويل منظومة الجامعات الأهلية والاستفادة من هذه البرامج في تنمية الاقتصاد القومي ، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب في هذه البرامج محددة وفقا لكل تخصص، ومؤكدا ضرورة تبني فكر جديد يحقق المتطلبات المتلاحقة والمتغيرة لسوق العمل.





وناقشت الاجتماعات طرق تحديد القواعد الأساسية في إعداد البرامج من خلال الاطلاع على أحدث التخصصات العلمية الحديثة و برامج الجامعات الدولية، مع التوصية بتشكيل لجان ثلاثية تتبع لجنة القطاع لتحديد لوائح المجالات والبرامج.





كما تم تحديد أسماء البرامج والمستهدف منها والعلاقة بينها وبين المجالات الأخرى والمتطلبات التعليمية ومحتوى المعامل والأجهزة المطلوبة ومواصفاتها، وكذلك تحديد تخصصات القائمين على البرامج وأعدادهم، بالإضافة إلي تعيين مخرجات البرامج التي يحتاجها الطلاب.





كما قدم كل مسئول فهرسا عن البرنامج الموكلة إليه يتضمن مطالب الالتحاق بالبرنامج وفرص العمل المتاحة، و العائد على المجتمع، ولغة البرنامج والخدمات المقدمة للقطاع البحثى، وعدد الساعات المعتمدة، ومتطلبات التخرج.





وتخلل الاجتماعات عروض تقديمية للبرامج في المجالات الهندسية، وعلوم الحاسب والمعلوماتية، والفنون الجميلة والإبداع، والطب والجراحة، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، والعلوم، والعلوم الإنسانية والمعلوماتية الجغرافية، والإدارة والتكنولوجيا المالية وتطوير الأعمال، والتعليم التكنولوجي، والزراعة، والطب البيطري.





وقد عُقدت الاجتماعات بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، وعدد كبير من السادة العمداء وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام ومنسقي ومسئولي البرامج.