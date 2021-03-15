الصحف السعودية اليوم: صحة المملكة تؤكد فعالية لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.. مصر تسجل 644 إصابة.. البحرين تخفف الحظر.. وإصابات العالم تتجاوز 120.4 مليون.. واسرائيل تلوح بالحرب مع إيران

التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

القائم بأعمال السفارة الأميركية لـ«الرياض»: الإصلاحات جعلت المملكة أقوى وأقدر على المنافسة

«الصحة»: لقاح استرازينكا آمن وفعال.. وتعليقه شائعة

الجيش الليبي يعتقل قياديًا بارزًا في داعش بمدينة أوباري جنوبي البلاد

وزير أمن إسرائيل: إيران خطر عالمي… خيار الحرب وارد دائمًا

الإمارات تدين محاولات مليشيات الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا

بايدن سيعين الاقتصادي سبيرلينغ للإشراف على خطة "الإغاثة من كورونا"





تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





سلطت صحيفة سبق على اعلان وزارة الصحة المصرية تسجيل، 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 190924 حالةً، من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و11300 حالة وفاة.









محليا، أفادت صحيفة اليوم بإعلان وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد 14 مارس 2021، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382407 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372703 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6567 حالة وفاة.





أوضحت صحيفة عكاظ إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ردًا على سؤال «عكاظ» حول إمكانية إعادة تخزين لقاح كورونا في حالة تراجع من يأخذون موعدًا، وقال إن عملية إعطاء اللقاح فيها تعقيدات كثيرة وفيها أمور متقدمة وتتم بأعلى المستويات المهنية والاحترافية في جوانب محاليلها وتركيزاتها، وأن حفظها يتم بموجب تدفق الحالات للحضور لذلك هي عالية الجودة ويتم التحكم فيها بأعلى مستوى من الجودة والمأمونية والسلامة وبأقل مستوى من الأخطاء، وأن مثل هذه المخاوف تتم مقابلتها بأعلى مستويات الاحترافية والمهنية. وحث المتحدث من لديه موعد للذهاب على موعده حتى لا يحرم الآخرين.





قالت صحيفة الشرق الأوسط إنه نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، أمس (الأحد)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان وتسلم الخريجي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين.





أشارت صحيفة الوئام إلى تأكيد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر رجب اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (757) متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.





أفادت صحيفة سبق بإعلان المُتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الإثنين)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.





ونقلت صحيفة الرياض عن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونج تأكيدها أن مستقبل العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية ازداد اتساعًا وقوة، ويسير مسار إيجابي. وقالت: «نحن شركاء منذ أكثر من 75 عامًا، وهذا جزء مهم جدًا من علاقتنا ونعتبر أنها غنية جدًا وعلاقة واسعة، وكل ما رأيته بالثلاث سنوات الماضية إيجابي جدًا، وأرى أن فيه زخمًا وطاقة ستكون أكثر قوة بالفترة المقبلة».









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة عكاظ إلى إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وأوضحت صحيفة اليوم إدانة مملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط بالسعودية. وقالت ‏الخارجية البحرينية: نقف مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.





أفادت صحيفة الشرق الأوسط إلى تخفيف البحرين، أمس (الأحد)، بعض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للطلاب، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة.





أوضحت صحيفة الرياض إحراز الجيش اليمني تقدمًا جديدًا في حجة، شمال غرب البلاد، وسط انهيار ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.





وقالت مصادر يمنية أمس الأحد، إن الجيش حرر مواقع مهمة في مديرية عبس، بعد هجوم عنيف على ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، عقب تكبدها عشرات القتلى والجرحى، وفق موقع “سبتمبر نت”.





ولفتت صحيفة الوئام إلى تصريح وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس وزعيم حزب “كاحول لافان” إن إيران تشكل خطرًا عالميًا وتؤثر على استقرار المنطقة وتحدٍ لإسرائيل.





وأضاف الوزير الإسرائيلي في مقابلة مع قناة “i24 news” الإسرائيلية، أن خيار الحرب، هو الخيار الأخير، ولكن يجب أن يظل واردًا دائمًا، وتابع “لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح عسكري نووي، وممنوع على أمريكا ودل العالم أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك”.





قالت صحيفة سبق إن الجيش الوطني الليبي أعلن، أمس الأحد، القبض خلال عملية عسكرية على قيادي بارز في تنظيم داعش في مدينة أوباري في جنوب البلاد، حسب سكاي نيوز عربية.





وتفصيلًا، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في بيان صحافي "في تمام الساعة الخامسة صباح (الأحد)، قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة بالقوات المسلحة بعملية نوعية في مدينة أوباري (حي الشارب) استهدفت أبرز قيادي في تنظيم داعش محمد ميلود محمد والمكنى أبو عمر".





ذكرت صحيفة الشرق الأوسط إن أحد محامي بنجامين برير السائح الفرنسي الذي ألقي القبض عليه في إيران قبل عشرة أشهر لـ«رويترز» اليوم الاثنين إن موكله يواجه اتهامات «بالتجسس والدعاية ضد النظام».





وأضاف المحامي سعيد دهقان: «وجه إليه اتهام بالتجسس وآخر بالدعاية ضد إيران، أمس الأحد 15 مارس (آذار)»، مشيرًا إلى أنه قد يُحكم على برير بالسجن لفترة طويلة.









دوليا، قالت صحيفة الوئام إن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي أظهرت ارتفاع عدد الإصابات إلى 120 مليونا و417 ألفا و107 إصابات حتى الإثنين.





كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و665 ألفا و247 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 96 مليونا و965 ألفا و54 حالة.





نقلت صحيفة سبق عن صحيفة "جارديان" استقالة فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا، حسب روسيا اليوم.





وفى التفاصيل، قال "زامبون" إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنيًا "غير مستدام"، وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.





أوضحت صحيفة الشرق الأوسط تأكيد مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيعيّن جين سبيرلينغ؛ للإشراف على تنفيذ خطة الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.



