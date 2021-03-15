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أخبار العالم

سفير سعودي يحذر من تزايد موجات اللاجئين والمهاجرين والنازحين

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:53 ص
اللاجئين والنازحين
اللاجئين والنازحين
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مـيــــس رضـــا

أكد السفير السعودي عبد الله العيفان عضو البرلمان العربي، أن قضية اللجوء والهجرة والنزوح تعد من القضايا المحورية في المنطقة العربية ، خاصة بعد ما شهدته من تزايد كبير في موجات اللاجئين والمهاجرين والنازحين الفارين من مناطق الصراعات والأزمات، منوهًا إلى أن المنطقة العربية تستضيف وحدها حوالي 53% من اللاجئين من جميع أنحاء العالم و67% من إجمالي المشردين قسرًا من جميع أنحاء العالم. .

 

وأضاف  السفير عبد الله العيفان ، في مداخلته في اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية،  أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجائحة كورونا كان لها تأثير كبير على اللاجئين والمهاجرين والدول المستضيفة لهم في المنطقة العربية، خاصة أن الأزمة أدت بالفعل إلى تعليق إعادة توطين اللاجئين، إضافة إلى التأثير على حجم الاستجابات الإنسانية للاجئين والنازحين، وهو ما يستدعي وضعها بعين الاعتبار عند مراجعة الاتفاقية العربية للاجئين في الدول العربية، والتي وضعت في سياق وتوقيتات مغايرة عن الواقع الحالي وتحديثها بات فرضًا واقعًا.

 

واختتم النائب عبد الله العيفان كلمته بالتأكيد على أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية اللجوء والنزوح والهجرة، ويؤكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والإقليمية والدول والبرلمانات العربية؛ لضمان توفير سبل الرعاية والحماية للاجئين والمهاجرين والنازحين، مع التأكيد على أهمية العمل العاجل من أجل تقليل آثار جائحة كورونا عليهم وعلى المجتمعات المضيفة لهم
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