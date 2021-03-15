هو كفر.. شوبير يهاجم الإطاحة بمدرب الزمالك بسبب محمد الشناوى

انتقد الإعلامى أحمد شوبير قرار مسئولى نادى الزمالك بسبب التراجع عن تولى وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "مستعجب ومستغرب قرار التراجع عن فكرة تولى وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى بسبب تصريح له بأن محمد الشناوى هو أفضل حارس مرمى فى مصر الآن " .



وأضاف : " هل أخطأ وليد إبراهيم بهذا التصريح وليه يتم الإطاحة به وعدم توليه منصب مدرب الحراس ، هل هو كفر أم قال حقيقة ؟! " .



وتابع : " لو سألتوا كارتيرون نفسه مين أفضل حارس مرمى فى مصر هيقولك محمد الشناوى ، لو سألتوا باتشيكو مدرب الزمالك السابق هيقولك محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر " .



وكان مسئولو الزمالك قرروا رحيل باتشكيو عن تدريب الفريق والتعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة ، وشهدت الساعات الماضية إبلاغ وليد إبراهيم بالتراجع عن فكرة تواجده ضمن جهاز كارتيرون رغم إبلاغه من قبل والتحدث مع ناديه .