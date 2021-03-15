بث مباشر.. فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية

يذكر أن المؤتمر، من تنظيم الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ، بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة، تحت عنوان: «إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية»، وذلك على مدار يومين عبر تقنية «فيديو كونفرانس».





وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، وتعدد أعراقها التي يجمع بينها الإسلام.





ويناقش المؤتمر الذي يترأسه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتولى أمانته الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث، إسهامات الفارابي فى علوم عصره، وإسهاماته فى الجوانب الإنسانية والفلسفية والسياسية والأخلاقية، إلى جانب أصداء سيرته الفكرية.





وقال الدكتور نظير عيّاد إن المؤتمر يستهدف تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدَّموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدِّمه حاضرهم قياسًا على ما قدَّمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.