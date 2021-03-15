الإفتاء: أكثروا من الاستغفار والصلاة على النبي خلال شهر شعبان.. فيديو

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شهر شعبان هو شهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت آية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه يتم رفع الأعمال.





وأضاف وسام، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، شهر شعبان يهيئونا كيف نستعد لشهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يجب ان نعتاد على النوافل لأنها تهيئنا لشهر رمضان المبارك، ولكى يكون قلب الانسان يرق عند ذكر الله والرسول صلى الله عليه وسلم فى العبادات.





وتابع أن العبادة هى أساس الذكر لكل يوم، والاستغفار تغفير والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تعطير للذكر، موضحًا أنه يجب الاكثار من الاستغفار والصلاة على النبى خلال شهرى رجب وشعبان.



