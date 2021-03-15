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منوعات

قنبلة موقوتة .. كارثة جديدة قادمة من معمل في الصين بسبب الكلاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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مريم صليب
منذ قرابة عام أو أكثر تفشى فيروس كورونا ، في العالم و كان منبعه مدينة ووهان الصينية، التي تشتهر بأسواق الحيوانات ، و من ثم أصبح العالم أجمع يدفع ضريبة ذلك الفيروس من مصابين ووفيات كل يوم . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن خبراء حذروا من كارثة جديدة قد تأتي من الصين في الأيام المقبلة بعد اكتشاف مصنع لإنتاج الفراء يقوم بحبس الكلاب و الثعالب في اقفاص صغيرة الحجم . 

وأوضح أحد الاطباء، أن الحيوانات تتعرض للصعق الكهربائي خلال تواجدها في أقفاص صغيرة توثر على عظامهم بسبب حجمها و تؤثر صعقات الكهرباء على اتزانهم فيترنحون في الأقفاص لأيام و هم مازالوا على قيد الحياة و لكن شبه أموات . 

وذكر أحد الاطباء ، أن الشئ المؤسف في الأمر أن تلك الحيوانات يتم بيع فرائها و من ثم بيع لحومها في الاسواق للمواطنين أو للمصانع لإدخالها في مصنعات اللحوم و ذلك قد يؤدي إلى كارثة جديدة . 

وأشارت الصحيفة ، إلى أن أحد الخبراء أوضح أن تلك الحيوانات التي يأكل لحمها المواطنون فيما بعد قد تكون ملوثة بفيروسات أشد فتكا من كورونا  و قد تؤدي إلى الموت المفاجئ . 
قنبلة موقوتة .. كارثة جديدة قادمة من معمل في الصين بسبب الكلاب
قنبلة موقوتة .. كارثة جديدة قادمة من معمل في الصين بسبب الكلاب
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