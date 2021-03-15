قنبلة موقوتة .. كارثة جديدة قادمة من معمل في الصين بسبب الكلاب

منذ قرابة عام أو أكثر تفشى فيروس كورونا ، في العالم و كان منبعه مدينة ووهان الصينية، التي تشتهر بأسواق الحيوانات ، و من ثم أصبح العالم أجمع يدفع ضريبة ذلك الفيروس من مصابين ووفيات كل يوم .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن خبراء حذروا من كارثة جديدة قد تأتي من الصين في الأيام المقبلة بعد اكتشاف مصنع لإنتاج الفراء يقوم بحبس الكلاب و الثعالب في اقفاص صغيرة الحجم .





وأوضح أحد الاطباء، أن الحيوانات تتعرض للصعق الكهربائي خلال تواجدها في أقفاص صغيرة توثر على عظامهم بسبب حجمها و تؤثر صعقات الكهرباء على اتزانهم فيترنحون في الأقفاص لأيام و هم مازالوا على قيد الحياة و لكن شبه أموات .





وذكر أحد الاطباء ، أن الشئ المؤسف في الأمر أن تلك الحيوانات يتم بيع فرائها و من ثم بيع لحومها في الاسواق للمواطنين أو للمصانع لإدخالها في مصنعات اللحوم و ذلك قد يؤدي إلى كارثة جديدة .





وأشارت الصحيفة ، إلى أن أحد الخبراء أوضح أن تلك الحيوانات التي يأكل لحمها المواطنون فيما بعد قد تكون ملوثة بفيروسات أشد فتكا من كورونا و قد تؤدي إلى الموت المفاجئ .