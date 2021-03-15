عمومية القابضة لمياه الشرب والصرف تقر الموازنة التقديرية 2020/2021.. وزير الإسكان: التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع.. إعادة توزيع العمالة

عاصم الجزار يوجه بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع

وزير الإسكان لمسئولى القابضة للمياه:

يجب إعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حاجة العمل

تأهيل وتدريب الكوادر الفنية وخاصة فى مجال تحلية مياه البحر

رئيس القابضة للمياه :

تم وجارٍ توريد أكثر من مليون عداد مياه مُسبق الدفع

تركيب 470 ألف عداد 17 ألفا مسبق الدفع بالجهات الحكومية







وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2020/2021.



ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وخاصة فى المنشآت والمبانى الحكومية، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حاجة العمل فى المشروعات الجديدة التى تدخل الخدمة، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة بالشركة، وخاصة فى مجال تحلية مياه البحر.



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وأكد وزير الإسكان على ضرورة متابعة وتقييم أداء جميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يلبي متطلبات أداء الخدمة على أحسن وجه، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكيد على دعم وجود جيل ثان من القيادات الشابة بالشركات بمختلف المحافظات.



واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهود التى تبذلها الشركة من أجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحى بأعلى المعايير، للاستفادة منها، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، وكذا تقديم خدمة متميزة للعملاء، وتنمية وعى المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى.



وقال المهندس ممدوح رسلان: تم تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل عداد المياه مُسبق الدفع، والتأكد من توافق البرنامج مع الشركات المُنتجة للعدادات، كما تم توريد نحو 540 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة، وتركيب 470 ألف عداد مُسبق الدفع، 17 ألف عداد منها بالجهات الحكومية، وجارٍ حاليًا إجراءات البت الفني لتوريد 570 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وجارٍ توريد 27 ألف عداد مسبق الدفع بأقطار كبيرة، موضحًا أنه تم توريد وتركيب حوالي 7.5 مليون عداد ميكانيكى منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من 1/2 بوصة : 6 بوصات بجميع الشركات التابعة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للعملاء، وحوكمة الخدمات التجارية حيث تم إطلاق (تطبيق 125 لسداد الفواتير وتقديم الشكاوى - تطبيق قراءتي لتسجيل القراءات - البوابة التجارية الإلكترونية لتعاقدات المياه والصرف - التحصيل الإلكتروني للفواتير - شحن العدادات مسبقة الدفع).

