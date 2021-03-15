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أخبار العالم

لأول مرة.. تطعيم مرضى الحساسية في الكويت بلقاح كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:05 ص
علم الكويت
علم الكويت
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قسم الخارجي
باشرت وزارة الصحة الكويتية، تطعيم المصابين بأمراض الحساسية باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" في مركز الكويت للتطعيم.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك بعد دراسات مستفيضة انتهت إلى تحقيق الفعالية المطلوبة للقاحات في أجسام مرضى الحساسية وعدم حدوث أي أعراض جانبية غير متوقعة.

وقالت مصادر صحية مسؤولة إن مرضى الحساسية كانوا من الفئات المستبعدة من التطعيم، لكن تبين وفق الدراسات الأخيرة مأمونية التطعيمات على صحتهم وأنه لا مانع من أخذهم لقاحات كورونا.

وأضافت المصادر أن وتيرة التطعيمات تتسارع يوميا بسبب زيادة الإقبال على التسجيل نتيجة الوعي الصحي، حيث بإمكان كل شرائح المجتمع المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاحات المضادة لكوفيد ١٩، لافتة إلى أن عملية تحديد مواعيد لهم لا تتأخر خلال الفترة الحالية، بسبب توافر كمية من اللقاحات بمعدلات مطمئنة.

وأشارت المصادر إلى أن تطعيم مرضى الحساسية في البلاد يعتبر خطوة استباقية على مستوى دول المنطقة، موضحة أنه يتم استقبالهم من قبل أطباء ويتم الاستفسار منهم بخصوص التاريخ المرضي والحالة الصحية للمراجع، قبل منحه التطعيم، سواء بالغرف المخصصة للتطعيمات أو تحت الملاحظة الطبية.

وأضافت أنه يتم إبقاؤهم لفترة تتراوح بين ١٥ و٣٠ دقيقة في صالة الانتظار، لحين التأكد من عدم وجود أي آثار جانبية.

وبينت أنه جرى التنسيق بين الفرق الطبية في مركز التطعيم بمشرف ومركز عبدالعزيز الراشد لأمراض الحساسية، لضمان توفير الأطباء والاختصاصيين لاستقبال المرضى والتواصل معهم قبل منحهم اللقاحات، مشددة على ضرورة الإسراع في أخذ التطعيمات واتباع الاشتراطات الصحية لضمان تجاوز المرحلة الحالية.
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