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فن

شاهد.. عائشة بن أحمد تهنئ لقاء الخميسي بعيد ميلادها: بحبك جدا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة عائشة بن احمد علي تهنئة  الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلادها .

و نشرت صورة للقاء الخميسي  عبر خاصية الاستوري من خلال موقع  انستجرام و علقت قائلة : عيد ميلاد سعيد للجمال الي جواكي ، بحبك جدا

وتحتفل الفنانة لقاء الخميسي اليوم الـ 15 من شهر مارس بعيد ميلادها، فهي من مواليد برج الحوت الذي يتميز مواليده من الإناث بالجمال والذكاء الحاد والدبلوماسية. 

وتكمل لقاء الخميسي اليوم عمرها الـ 43 فهي من مواليد 15 مارس 1978، تخرجت من «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، انتهت من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لطرحها. 

ولم تكشف لقاء الخميسي، عن موعد طرح أغنياتها الجديدة، وتحفظت على ذكر تفاصيلها لتشويق الجمهور قبل طرح الأغاني التي تدخل بها عالم الغناء بعد التمثيل. 

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