مدير بطولة الإسكواش الدولية : نفتح باب التقدم للأطفال من سن 5 سنوات "فيديو"

قال محمد رائف عضو مجلس الإدارة "بلاك بول" والمدير العام لبطولة الإسكواش الدولية، إن رياضة الإسكواش يفضل أن تكون منذ سن مبكر ، حتى يصل فيها الشخص لمستوى احترافي، متابعًا: "فاتحين الباب أمام الأعمار من 5 سنوات".





وأضاف محمد رائف ، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "ten"، أنفوق سن الأربعين يكون صعب ممارسة الإسكواش، لأنها تحتاج للياقة بدنية عالية جدًا.





وأشار "رائف" إلى أن نادي "بلاك بول" هو نادي خاص تم افتتاحه في عام 2018، بعد سماح القطاع الخاص بإنشاء أندية رياضية، وهو مصمم بالمقاييس العالمية.





وتابع أن النادي يضم 19 ملعبًا للإسكواش، إلى جانب السباحة وكرة القدم الخماسية وقوس وسهم.