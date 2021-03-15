ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير بطولة الإسكواش الدولية : نفتح باب التقدم للأطفال من سن 5 سنوات "فيديو"

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:30 ص
أحمد رائف
أحمد رائف
Advertisements
نورهان رأفت
قال محمد رائف عضو مجلس الإدارة "بلاك بول" والمدير العام لبطولة الإسكواش الدولية، إن رياضة الإسكواش يفضل أن تكون منذ سن مبكر ، حتى يصل فيها الشخص لمستوى احترافي، متابعًا: "فاتحين الباب أمام الأعمار من 5 سنوات".

وأضاف محمد رائف ، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "ten"، أنفوق سن الأربعين يكون صعب ممارسة الإسكواش، لأنها تحتاج للياقة بدنية عالية جدًا.

وأشار "رائف" إلى أن نادي "بلاك بول" هو نادي خاص تم افتتاحه في عام 2018، بعد سماح القطاع الخاص بإنشاء أندية رياضية، وهو مصمم بالمقاييس العالمية.

وتابع أن النادي يضم 19 ملعبًا للإسكواش، إلى جانب السباحة وكرة القدم الخماسية وقوس وسهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. انطلاق المهرجان التنافسي الأول للإسكواش بنادي النادي باكتوبر

الأربعاء.. بلاك بول يعلن تفاصيل بطولتي العالم للإسكواش فى مؤتمر صحفي

بلاك بول يعلن تفاصيل بطولتي العالم للإسكواش فى مؤتمر صحفي .. اليوم

وزير الرياضة : مصر قادرة على تنظيم البطولات الدولية .. صور

تشهد منافسات شرسة .. رائف: بطولة بلاك بول فرضت نفسها على خريطة الإسكواش العالمية

رائف: بطولة بلاك بول فرضت نفسها على خريطة الإسكواش العالمية

ترشيحاتنا

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

الأمن العام :ضبط 10 بنادق آلية و16 متهما في حملة بـ أبنوب

هل تم إيقاف تراخيص التوك توك في مصر؟ ..خبير يجيب

آخر 16 يوم في التصالح.. اعرف عقوبة مخالفات البناء والمستندات المطلوبة

عودة روبي.. فوازير رمضان وألبوم غنائي وفيديو كليب

عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 -3-2021 ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور