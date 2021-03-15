نائب: مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عامًا ، تساهم بشكل كبير فى تحقيق انتعاشة ودفعه غير مسبوقة للقطاع العقاري، وتأتى فى إطار حزمة المبادرات التي أطلقها الرئيس للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.





وأضاف هندى، أن التمويل العقارى أصبح بالنسبة للسوق العقارى المصري كلمة السر والحل الوحيد لإنقاذ القطاع العقارى من حالة تراجع المبيعات، وهناك بعض المقترحات بشأن عودة الرواج للقطاع مرة أخرى، خاصة وانه يمثل نسبة كبيرة وهناك العديد من الصناعات المتعلقة به، وهذه البادرة سيكون لها دور كبير فى تحقيق انتعاشة لسوق العقارات.





وأضاف عضو مجلس النواب، إن المبادرة تعمل على دعم أصحاب الدخول المتوسطة، فى الوقت الذى يشهد ملف الإسكان الاجتماعى طفرة كبيرة، وإنجازات غير مسبوقة، بالإضافة لملف تطوير العقارات، مؤكدا أن إن الهدف الرئيسى خلال السنوات الأخيرة بعد حالة الروك التى شهدها القطاع تمثلت فى تنشيط السوق العقارى، وضرورة التفكير فى آليات أخرى لتحريك الطلب فى صورة تواجد المعروض الكبير، وهذا ما تفعله المبادرة.