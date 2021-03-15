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فن

بالورود و الهدايا الفاخرة ... لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلادها

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
تحتفل الفنانة لقاء الخميسي اليوم الـ 15 من شهر مارس بعيد ميلادها وسط حالة من البهجة و الفرحة مع عائلتها .

و نشرت لقاء الخميسي فيديو يجمعها بعائلتها واولادها وسط الورود و الهدايا الفاخرة.

وتكمل لقاء الخميسي اليوم عمرها الـ 43 فهي من مواليد 15 مارس 1978، تخرجت من «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، انتهت من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لطرحها. 

ولم تكشف لقاء الخميسي، عن موعد طرح أغنياتها الجديدة، وتحفظت على ذكر تفاصيلها لتشويق الجمهور قبل طرح الأغاني التي تدخل بها عالم الغناء بعد التمثيل. 

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