صحة الإسكندرية: تطوير وحدة الغسيل الكلوي ووحدة الحروق و6 غرف عمليات بمستشفى رأس التين

قال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور سعيد السقعان إن أعمال التطوير بمستشفى رأس التين شملت تطوير وحدة الغسيل الكلوي حيث تم تجهيز البنية التحتية والانشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوي وإضافة ٦ أسرة جديدة لتصل عدد الأسرة بها إلى ٢٨ سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلي الصناعية.

وأضاف أنه تم تطوير وحدة الحروق بالمستشفى من تطوير وحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وتطوير قسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادهم جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة.





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وأشار إلى تطوير المعامل بالمستشفى وتزويدها بأحدث أجهزة التحاليل الطبية والقسم الخاص لتحليل الأنسجة المرضية والذي يخدم مريض المستشفى وخارجها، وتطوير قسم العمليات الخاصة بالمستشفى والتي تشمل ٦ غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة. وغرف إفاقة للمرضي، وتم إدخال جراحة المخ والأعصاب وجراحات الرمد وحقن العيون.

كما أكد أنه تم اعتماد عدد ٤ تخصصات بمنظومة قوائم الانتظار جراحة المخ والأعصاب وتخصص جراحات الرمد وحقن الجفون وجراحات الأورام وجراحات العمود الفقري.