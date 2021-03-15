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ثقافة

محاضرات ثقافية واحتفالات بأعياد الأم والربيع بثقافة القليوبية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة القناطر الخيرية محاضرة بعنوان "أعياد الربيع وعيد الأم والقوانين الخاصة بالمرأة" حاضرها الكاتب الصحفي محمد الحلواني، تحدث فيها عن إرتباط قدوم فصل الربيع بعيد الأم ، لما لهذه المناسبة من أثر جميل في نفوسنا جميعًا.

كما تناول الدور العظيم للمرأة المصرية وما تعانيه ومساندة ودعم الدولة لها ويأتي ذلك الدعم في القوانين التي أنصفت المرأة وحقوقها لا سيما في التمكين الإقتصادي والسياسي، ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية ومداخلات نقدية بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، أدارها الصحفي مجدي صالح، بدأها د. محمد إسماعيل بقصيدة بعنوان "النبؤه" كما ألقي قصيدة أخري مهديا إياها لأمه بعنوان "تجليات البحر".

 كما ألقت مها عوضين قصيدتين بعنوان "أنا بنت أمي، فرحانة الشط" ثم ألقت ياسمين عفيفي قصيدة بعنوان" فضل الأم" والقي مجدي صالح قصيدة بعنوان" باب الجنة" ثم قصيدة بعنوان "شكرا يا أمي" لياسمين عفيفي، وختاما قصيدة "الجنة تحت أقدام الأمهات" للشاعر صابر قدح، إلى جانب تقديم فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي عرض فني جديد.

وعقد قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان "الفحص والمشورة قبل الزواج" ألقتها وفاء فوزى  مسئول الإعلام الصحى بحى شرق شبرا الخيمة، الفحص الطبي قبل الزواج: هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب, الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا، ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي، الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية الثلاسيميا - المنجلي وبعض الأمراض المعدية التهاب الكبد ب،ج، ونقص المناعة المكتسب، كما نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تفصيل ملابس تدريب عماد عبدالهادي، بينما أقام بيت ثقافة سنديون ورشة كروشية.

في إطار النشاط أونلاين قدم قسم المواهب بقصر ثقافة بنها ورشة عمل مجسمات من عجينة السيراميك، كما نظم قصر ثقافة كفر شكر، ورشة عمل كروت معايدة بمناسبة عيد الأم، فيما أعد قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة حكي بمناسبة عيد الأم.
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