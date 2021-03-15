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رياضة

قرار جديد .. الكاف يخطر فيتا كلوب بمنع حضور الجماهير فى مباراة الأهلي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:16 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " منع الحضور الجماهيري خلال مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ الكاف كافة الأطراف المعنية بمنع أى حضور جماهيري فى مباريات مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال العام الجاري كإجراء احترازى خوفا من تفشي فيروس كورونا.

كانت الفترة الماضية شهدت حضور الجماهير فى عدد من مباريات دوري أبطال إفريقيا ، إلا إنه مع تولى الجنوب إفريقي موتسيبى رئاسة الكاف قرر وبشكل نهائى منع الحضور الجماهيري فى أى مباراة لبطولة دوري أبطال إفريقيا كإجراء وقائي من تفشي كورونا بجانب مبدأ التكافىء بين الجميع بالمسابقة الإفريقية.

وكانت مباريات فيتا كلوب التى تقام على ملعبه قبل تطبيق القرار شهدت حضور جماهيري فى ظل حرص النادي الكونغولى على الاستفادة بأكبر شكل ممكن بالحضور الجماهيري والضغط على كافة الأندية بملعبه .

ويدخل النادى الأهلى مباراة اليوم أمام فيتا كلوب رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب المجموعة بعد التعادل فى المباراة الأخيرة وتلقى هزيمة فى الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 4 نقاط.

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قرار جديد .. الكاف يخطر فيتا كلوب بمنع حضور الجماهير فى مباراة الأهلي

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