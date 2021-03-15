برلماني: مبادرة الرئيس للتمويل العقاري فرصة حقيقية لإنعاش القطاع

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عامًا ، فرصة لزيادة نسبة التمويل العقارى فى مصر لتصل لنحو 50٪؜ من الدخل القومي.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع العقارى شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من التراجع، والتمويل العقارى هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة، وتأتى هذه المبادرة لتحقيق انتعاشة لسوق العقارات بالإضافة إلى أن المبادرة ضمنت استمرار السوق خلال فترة صعبة، ومع بلورة مبادرة جديدة فإنه من المتوقع عودة الطلب بقوة خاصة مع تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التمويل العقاري يتميز بإمكانية التغلب على العديد من المشكلات الكبيرة مثل إثبات الدخل ومشكلة السداد وتسجيل العقار، مع توفير التمويلات للعملاء من الطبقة المتوسطة والتي تتسم بطلب مرتفع على العقار.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن المبادرة أحد أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك سوق العقارات في مصر، مطالبا باستغلال المبادرة بشكل إيجابي وعدم الاتجاه لرفع أسعار الوحدات، وتقديم تسهيلات للعملاء تتناسب مع البرنامج الجديد المزمع للتمويل العقاري.