ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة لحضور جلسة الحكم على حل مجلس الزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:25 ص
وصول مرتضى منصور
وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
وصل منذ قليل للمحكمة الادارية العليا، مرتضى منصور،لحضور جلسة النطق بالحكم في الطعن المقام منه، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم. 

وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق  - برئاسة المستشار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة ، في الدعويين رقمي  13034 ، 14749لسنــــــــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده ، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول  الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وكان رئيس الزمالك وآخرون اقاموا دعوي  لطلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم

بعد تراجعه أمس.. أسعار الدولار في البنوك العاملة بـ مصر

هو كفر.. شوبير يهاجم الإطاحة بمدرب الزمالك بسبب محمد الشناوى

إنذار الموجة الثالثة.. أوروبا تتأهب لخطر زيادة إصابات كورونا|تفاصيل

البحث العلمي يعلن موعد انتهاء كورونا

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا مصحوب برياح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور