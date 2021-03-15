3 وفيات و27 إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، تسجيل ثلاث حالات وفاة للمصابين بفيروس كورونا، وإصابة ٢٧ شخصًا وشفاء 5 آخرين.





وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لثلاث نساء من كوباني.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٧ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي١١ ذكور و١٦ إناث .