نائب يطالب بحل مشكلة 43 عاملا بالعراق

كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، عن أزمة كبيرة يتعرض لها 43 مصريا يعملون في العراق.





وتقدم النائب ببيان عاجل للحكومة ممثلة في وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، للتحرك من أجل إنقاذ هؤلاء العاملين.





وأوضح زين الدين، أن هؤلاء العاملين مجموعتين الأولى تعمل في معمل غاز الشعبية في البصرة، والثانية في معمل غاز حمام العليل في الموصل، والمعملين يتبعان شركة عراقية مملوكة لرجل الأعمال فيصل فريد راجح العطية، حيث يسعى لاستغلالهم للضغط على دولته.





وأكد النائب، أن العمال المصريين يواجهون أسوأ معاملة، ووصل الأمر إلى منعهم من الطعام لمدة تصل نحو 10 أيام، فضلا عن رفضه علاج بعض الحالات التي تعرضت للإعياء بسبب الاحتجاز.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رجل الأعمال العراقي، وصل به الأمر إلى أن قال: "أنا مش هعالج حد واللي يموت منكم يموت"، فضلا عن الإهانات والتهديد المباشر للعاملين المصريين.





وأكد محمد زين الدين، أن رجل الأعمال العراقي، حرم العاملين من حقوقهم لمدة تصل إلى 14 شهرا، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل والاستجابة لاستغاثات هؤلاء العاملين، واستعادتهم والحصول على كافة حقوقهم.