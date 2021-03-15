مساحتها 424 مترًا .. محافظ كفر الشيخ يقرر إيقاف مزاد بيع قطعة أرض بسبب الاوقاف

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إيقاف المزاد العلني الذي تقيمه الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة، والمقرر انعقاده اليوم لبيع مساحة 424 مترًا مربعًا ، أمام شركة مياه الشرب وبجوار مدرسة السلام بحي شرق كفر الشيخ.





جاء قرار محافظ كفر الشيخ؛ استنادًا لعدم اعتماد البيعة من هيئة الأوقاف المصرية.





وكانت الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة كفر الشيخ، قد أعلنت عن بيع بالمزاد العلني قطعة أرض فضاء مساحتها 424 مترًا مربعًا، تصلح لكافة الأنشطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تأمين دخول جلسة المزاد 3 ملايين جنيه تُسدد بشيك مصرفي.



