ظريف: واشنطن خالفت القواعد الواضحة ونحن من تحملنا تبعاتها الباهظة

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن إدارة بايدن لم تفعل شيئا مختلفا عما فعلته إدارة ترمب، مشيرا إلى أن الوقت ينفد بالنسبة للولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في يونيو، والتي ستستلزم فترة انتظار قرابة ستة أشهر.





ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال ظريف، في تصريح له أثناء استضافته من قبل مركز السياسة الاوروبي حول الملف النووي إن: "الولايات المتحدة لا يمكنها ان تطالبنا بالعودة الى التفاوض من نقطة الصفر".





وأضاف: "الولايات المتحدة خالفت القواعد الواضحة ونحن من تحملنا تبعاتها الباهظة". مشيرا إلى أن إدارة ترامب اوقفت التعاملات وعلى الادارة الجديدة أن تعود إلى منبع الاتفاق.





وأكد ظريف ان طهران لا تصنع اسلحة نووية ولا يمكن ان تستخدمها ولا تستخدم ايضا الاسلحة الكيمياوية.





واضاف: لقد قمنا في التسعينات بالتخصيب بنسبة 20 بالمئة للاغراض السلمية.





وفي سياق المتصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن طهران منحت الوصول الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات، مضيفا أنه يتعين على الوكالة تحديد مواقفها بطريقة فنية ومحايدة من أجل الحفاظ على علاقاتها مع إيران.



