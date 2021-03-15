ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وكالة أمريكية: أردوغان فشل في رأب صدع العلاقات مع بايدن

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:29 ص
رجب طيب أردوغان وجو
رجب طيب أردوغان وجو بايدن (أرشيفية)
Advertisements
محمد عثمان
فشل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رأب صدع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، رغم تغير نبرته التصعيدية خلال الفترة الماضية فيما يخص العديد من القضايا، ليبين نوعا من حسن النية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية أن محاولة أردوغان الواضحة لرأب الصدع في العلاقات المتوترة مع أميركا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قابلها حتى الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالصمت التام، مشيرة إلى أن الأخير لم يتصل بأردوغان بعد مرور شهرين تقريبًا من توليه الرئاسة، وهو ما اعتبره مسؤولون أتراك أمرًا مثيرًا للقلق.

وأتى هذا التدهور في العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، بحسب الوكالة، بعد أن كانت العلاقة تعتبر استراتيجية لكلا الطرفين، نتيجة الخلافات حول سوريا، والتعاون التركي مع روسيا، وأخيرا التدخلات البحرية التركية في شرق المتوسط، التي وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها مزعزعة للاستقرار.

وأمام هذا المشهد من العقبات و التوترات، لجأ العديد من المسؤولين الأتراك خلال الإدلاء ببيانات عامة، إلى الحد من أهمية عدم وجود اتصال هاتفي من البيت الأبيض حتى الآن، وأشاروا إلى أن المحادثات جارية على مستويات أخرى، لكن مسؤولا حكوميا تركيا بارزا، رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، قال في تصريحات للوكالة إن أردوغان ليس سعيدا بهذا الأمر، في إشارة إلى صمت بايدن الذي طال.

وفي حين يرى البعض أن بايدن، الذي تحدث عن استعادة التحالفات الدولية والعلاقات التقليدية بالإضافة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي، ستكون له مصلحة في إعادة بناء العلاقات مع تركيا ومحاولة سحبها بعيدًا عن دائرة نفوذ روسيا، إلا أن محللين يؤكدون أنه من الصعب للغاية إعادة ضبط العلاقة، بالنظر إلى مجموعة من القضايا الخلافية بين الدولتين، في مقدمتها قرار تركيا الحصول على منظومة الصواريخ الروسية المتقدمة "إس-400" المضاد للطائرات، والذي تقول واشنطن إنه يشكل تهديدًا لحلف الناتو وبرنامج الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35.

وفي السياق نقلت الوكالة عن ميرف طاهر أوغلو، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، قولها "سيكون من الصعب على أردوغان التراجع عن نظام الدفاع الروسي، لأنه قام بصفقة كبيرة، وسوف يكون لذلك نتائج على استقلال القرار الجيوسياسي التركي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عهد بايدن.. تركيا أكثر عزلة وأردوغان في ورطة

أوهام أردوغان.. لماذا هدد الرئيس التركي بقطع العلاقات مع أمريكا؟

بايدن يعلن الحرب على تركيا .. هل تتحول لإيران جديدة أم تطيح بـ أردوغان؟

تركيا وأمريكا تبدآن المواجهة.. أردوغان يواجه جحيم بايدن بعد جنة ترامب.. لا بديل أمام أنقرة سوى التراجع أو مواجهة العواقب

كلمني شكرا من فضلك.. أردوغان في انتظار محادثة بايدن وسط قائمة طويلة من الخلافات

على أحر من الجمر.. أردوغان يترقب المكالمة المنتظرة لـ بايدن وسط خلافات بين البلدين.. قلق داخل الأوساط التركية من تجاهل الرئيس الأمريكي.. وواشنطن تتمهل لجر السلطان العثماني لحل مشكلاته مع أمريكا والغرب

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام شهر شعبان كله ؟.. بعد يوم 15 فيه 4 أقوال وأحوال لا يعرفها كثيرون

انتظرت ساعتين.. حمادة صدقي يكشف كواليس فشل تدريب الهلال السوداني

وزير التعليم : إعلان مقررات امتحانات طلاب المرحلة الثانوية قريبا

استبعاد عبدالله السعيد من معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

سيد عبدالحفيظ: جاهزون لمواجهة فيتا كلوب وهدفنا الفوز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور