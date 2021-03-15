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رياضة

السفير المصري يدعم بعثة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يحرص حمدي شعبان، السفير المصري بالكونغو،  على التواجد بشكل يومي في مقر إقامة بعثة الأهلي؛ من أجل دعم الفريق ومؤازرته قبل مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويحرص السفير المصري بالكونغو على متابعة مران الأهلي؛ للشد من أزر اللاعبين ودعمهم، وتسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبة قد تواجه البعثة خلال تواجدها في الكونغو.

وكان السفير حمدي شعبان قد تواجد في مران الأهلي أمس على ملعب الشهداء، ثم رافق البعثة إلى فندق الإقامة بعد انتهاء التدريب، في إطار حرصه على دعم الفريق قبل مواجهة  فيتا كلوب.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة المرتقبة في الثالثة عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
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