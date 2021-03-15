النائب عمرو عكاشة: مبادرة الرئيس للتمويل العقارى طوق النجاة للقطاع

وصف النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عامًا ، بطوق النجاة لقطاع العقارات،





وأوضح أن التمويل العقارى أصبح بالنسبة للسوق العقارى المصري كلمة السر والحل الوحيد لإنقاذ القطاع العقارى من حالة تراجع المبيعات التى يشهدها منذ نهاية عام 2018.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تنعكس على السوق العقاري ككل والذي يعاني من ضعف في القوى الشرائية وتراجع في حجم المبيعات، وتعد فرصة هائلة للفئات المستهدفة، خاصة وأنها تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة بمثابة حافز للعديد من الشركات للتوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مؤكدا أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو القرارات كان لها دور ايجابي كبير بالقطاع العقاري وعلى المواطنين بشكل عام.