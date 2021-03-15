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مرأة

لن تتوقع.. سعر خيالي لـ فستان تايلور سويفت في حفل Grammy Awards 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:30 م
تايلور سويفت
تايلور سويفت
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هاجر هانئ
خطفت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، الأنظار مساء أمس بإطلالة مميزة و أنيقة و ذلك خلال حضورها حفل Grammy Awards 2021 .

تألقت تايلور سويفت على السجادة الحمراء بفستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة ، و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بنقوشات الورد المبهجة التي زادت من أناقتها.

وحمل فستان  تايلور سويفت في حفل جوائز جرامي  توقيع دار الأزياء العالمية  أوسكار دي لارينتا، فيما بلغ سعر التصميم 8990 دولار أمريكي.

وأنتعلت تايلور سويفت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الروز الفاتح، ولم تتكلف المغنية الأمريكية في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات و أكتفت بقماشة الفستان الملفتة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت تايلور سويفت على خصلات شعرها المرفوع، و لم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل و المكياج و لكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.

لن تتوقع.. سعر خيالي لـ فستان تايلور سويفت في حفل Grammy Awards 2021
لن تتوقع.. سعر خيالي لـ فستان تايلور سويفت في حفل Grammy Awards 2021
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