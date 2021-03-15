سيد عبدالحفيظ: جاهزون لمواجهة فيتا كلوب وهدفنا الفوز

اكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





، مشيرا إلى أن هناك حالة من التركيز والجدية في بعثة الفريق؛ من أجل تحقيق الفوز.





وشدد مدير الكرة على أن الأهلي سافر إلى الكونغو رافعًا شعارا واحدا؛ هو «الفوز فقط»، مؤكدًا ثقته الكاملة في خبرات لاعبيه، وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات، والمواقف الصعبة.





وتابع: «لدينا ثقة كاملة في لاعبينا ونرغب في العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة؛ من أجل استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي».





وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأمور مُستقرة في بعثة الأهلي، والكل يجتهد ويبذل أقصى ما لديه؛ من أجل تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي على أرضه، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.





ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة من عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.