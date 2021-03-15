نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطفلة الفلسطينية النابغة سجى خِلَّة.. صور

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الطفلة النابغة: سجى سعيد خلة، بمكتبه في إدارة الجامعة اليوم.





وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بنبوغ الطفلة سجي، البالغة من العمر 11 عامًا، البصيرة بقلبها؛ حيث حفظت سجى القرآن الكريم كاملًا، وهي بنت سبع سنوات، إضافة إلى ذلك فإنها تحفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعددًا من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على حبها لعلوم الدين؛ انطلاقًا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».